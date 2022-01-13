洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抢抓风口产业促转型 实施“三大改造”添动能——访市人大代表王新乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:31

　　“坚持项目为王，去年我们顺利完成了新能源汽车零部件项目的投产，与比亚迪等知名车企形成稳定合作，为公司发展注入新动能。”市人大代表、洛阳古城机械有限公司总经理王新乐说。

　　王新乐表示，作为我市装备制造业领域的民营企业，洛阳古城机械围绕“三大改造”、高质量发展，企业保持高速发展态势。去年，该公司销售额同比增长22%，外贸订单同比增长33%。下一步，洛阳古城机械将抢抓新能源汽车爆发式增长和汽车轻量化市场机遇，推动传统产业向风口产业转型升级，实施新一轮更高水平、更大范围的“三大改造”，加快推进退城入园项目建设，为洛阳经济发展做出民营企业应有的贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 鲁博/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 期待！洛阳这三个区的商业中心将打造...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 4月1日起，交通违法记分规则迎来重大调整
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【组图】
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 请注意！洛阳将再迎雨雪天气 最高气温...
  • 维护进入尾声！龙门石窟宾阳南洞即将...
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    雄狮迎春

    梅花透露春消息

    元宵节前逛老城
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605