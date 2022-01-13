抢抓风口产业促转型 实施“三大改造”添动能——访市人大代表王新乐

“坚持项目为王，去年我们顺利完成了新能源汽车零部件项目的投产，与比亚迪等知名车企形成稳定合作，为公司发展注入新动能。”市人大代表、洛阳古城机械有限公司总经理王新乐说。

“坚持项目为王，去年我们顺利完成了新能源汽车零部件项目的投产，与比亚迪等知名车企形成稳定合作，为公司发展注入新动能。”市人大代表、洛阳古城机械有限公司总经理王新乐说。

王新乐表示，作为我市装备制造业领域的民营企业，洛阳古城机械围绕“三大改造”、高质量发展，企业保持高速发展态势。去年，该公司销售额同比增长22%，外贸订单同比增长33%。下一步，洛阳古城机械将抢抓新能源汽车爆发式增长和汽车轻量化市场机遇，推动传统产业向风口产业转型升级，实施新一轮更高水平、更大范围的“三大改造”，加快推进退城入园项目建设，为洛阳经济发展做出民营企业应有的贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 鲁博/图)