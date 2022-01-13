加快建设“健康洛阳” 全面提升群众健康水平——访市人大代表郭珈宜

“建设幸福洛阳，必须重视人民群众的医疗卫生问题。”市人大代表、河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)骨关节病非手术疗法研究治疗中心主任郭珈宜说，我市要积极推进城市医疗集团建设，推动三级诊疗落到实处，加快建设“健康洛阳”。 “建设幸福洛阳，必须重视人民群众的医疗卫生问题。”市人大代表、河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)骨关节病非手术疗法研究治疗中心主任郭珈宜说，我市要积极推进城市医疗集团建设，推动三级诊疗落到实处，加快建设“健康洛阳”。 郭珈宜建议，继续充分发挥中医药“简、效、便、廉”的特色，以及中医药在疾病治疗中的优势，持续性提高医院中医药服务能力。持续做好人才特别是基层医师、普通医护工的培养工作，提高基层医疗机构服务质量；做好医疗设备购置、住院床位配置等基础设施建设，把常见病、多发病、慢性病等病种的诊治以及相应的医疗资源“下沉”到基层；加快推进城市医疗集团建设，调配优秀专家到基层坐诊看病，实现医疗设备共享，全面提升人民群众健康水平。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 鲁博/图)