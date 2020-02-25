营造鼓励创新社会氛围 打造创新人才高地——访市人大代表郭泽义

“创新是持续发展的动力，对作为高新技术企业的中航光电来说，创新更是企业持续发展的根本。”市人大代表、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义说。

“创新是持续发展的动力，对作为高新技术企业的中航光电来说，创新更是企业持续发展的根本。”市人大代表、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义说。 “创新是持续发展的动力，对作为高新技术企业的中航光电来说，创新更是企业持续发展的根本。”市人大代表、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义说。 郭泽义介绍，近年，中航光电持续加大创新投入，加快创新平台建设，2021年研发投入占营收比例达11%，新产品销售收入占总营收比例接近40%，企业核心竞争力进一步提升。另一方面，通过创新团队建设、加大人才引进、完善激励考核机制等，激发创新活力，企业正从国内领先向国际领先迈进。 “鼓励创新不仅仅是企业的事，更需要全社会共同参与，营造良好的社会氛围。”郭泽义建议，政府部门要在青年人才的就业创业、落户安居、子女教育等方面完善相关政策措施，同时加快推进智慧岛创新社区、青年消费街区等建设，打造适合青年人工作生活的软环境，吸引并留住更多创新人才，着力打造创新人才高地。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 鲁博/图)