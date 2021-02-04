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请注意！洛阳将再迎雨雪天气 最高气温明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 20:37

　　洛阳人，请记住今天的“暖”，因为下周很难遇见这么温暖的天气。

　　河南省气象服务中心预计，14日后两天，天气依然平淡，没有雨雪，阳光也不灿烂，云量较多。16日夜间至18日，新一轮雨雪上线，冷空气带来大风降温，湿冷再度升级，请注意及时增加衣物，同时密切关注雨雪导致的道路湿滑、低能见度等对交通出行的不利影响。

　　15日，我们将迎来壬寅虎年的元宵节。元宵节当晚何时赏月最佳？日落后两小时是赏月的好时机。

　　来看下天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，下周多冷空气活动，洛阳市云系较多，部分地区有霾，气温略偏低；17日前后受弱西南气流和冷空气影响，有一次雨雪天气过程，最高气温明显下降。具体预报如下：

　　14日(周一)，多云，部分地区有霾，偏东风3级左右，气温-2℃到7℃；

　　15日(周二)，多云间晴天，偏东风2级到3级，气温-2℃到7℃；

　　16日(周三)，多云到阴天，夜里阴天转小雨雪，偏东风3级左右，气温-2℃到2℃；

　　17日(周四)，阴天有小雪，偏东风3级左右，气温-2℃到2℃；

　　18日(周五)，小雪转阴天，气温-2℃到3℃；

　　19日(周六)，多云转晴天，西北风3到4级，气温-4℃到6℃；

　　20日(周日)，晴天间多云，气温-5℃到5℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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