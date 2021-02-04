洛阳市律师行业举行青年律师“红扣子”工程开训仪式

12日上午，洛阳市律师行业青年律师“红扣子”工程开训仪式在洛阳市司法局举行。

12日上午，洛阳市律师行业青年律师“红扣子”工程开训仪式在洛阳市司法局举行。

仪式上，在雄壮的国歌声中，42名新执业的青年律师身着律师袍，面向国旗庄严宣诵誓词，并郑重在誓词上签名。随后，首批参加“红扣子”工程的青年律师代表被颁发执业证书并佩戴上“红扣子”徽章。

仪式后，洛阳市律师行业党委带领参加“红扣子”工程的青年律师学习了习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上关于年轻干部要“扣好廉洁从政的‘第一粒扣子’”的重要讲话精神，并为他们讲授“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题党课，要求青年律师首次执业一定要常掸灰尘、常照镜子、慎独慎微增强自制力，严守纪法规矩，代理好每起案件。

洛阳市律师行业党委相关负责人介绍，青年律师是律师队伍的未来和希望，为使青年律师在正式执业之初就树立起正确的理想信念，听党话、感党恩、跟党走，担起建设法治中国的大任，就必须系好执业生涯的“第一粒扣子”。“开展‘红扣子’工程是洛阳市律师行业党委今年的重点工作之一。‘红扣子’工程的实施对象，是今年起取得律师执业证书至执业满一年的青年律师。工程实施期间，他们要完成习近平新时代中国特色社会主义思想专题党课集中学习、习近平法治思想宣讲、参加公益活动、参观红色教育基地和新时代洛阳建设成就展等十项活动。”该负责人说，“我们希望通过‘红扣子’工程，创建独具洛阳特色和最具辨识度的律师行业党建品牌，打造出一支让党放心、让群众满意的人民律师队伍。”(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图)