维护进入尾声！龙门石窟宾阳南洞即将与游客重见【视频】

“这就是刚刚通过环氧树脂粘连修复完成的‘莲蓬’。”13日上午，在龙门石窟宾阳南洞内的脚手架上，现场工作人员指着窟顶巨大的莲花雕刻说道。

工作人员在商讨保护工作

“这就是刚刚通过环氧树脂粘连修复完成的‘莲蓬’。”13日上午，在龙门石窟宾阳南洞内的脚手架上，现场工作人员指着窟顶巨大的莲花雕刻说道。

龙门石窟研究院保护研究中心副主任范子龙告诉记者，去年年底，工作人员在日常巡护时，于宾阳南洞内的地面上发现了一些细小的碎石，这些碎石大多没有颜色与雕刻痕迹，而其中有一些碎石却带有色彩与雕痕。工作人员立刻意识到宾阳南洞内部岩体有剥落危险，随即展开了对宾阳南洞的保护工作。