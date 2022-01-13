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期待！洛阳这三个区的商业中心将打造成商贸核心区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 19:05

　　13日，记者从洛阳市商务局获悉，《洛阳市中心城区商业网点规划(2021-2030年)》出炉，对西工区、涧西区、老城区、瀍河区、洛龙区、高新区、伊滨区、孟津区、偃师区的零售商业体系、特色商业体系、交易市场体系、商贸物流体系进行整体规划。规划明确，至2025年，全市社会消费品零售总额达到3300亿元，至2030年，全市社会消费品零售总额达到4850亿元。

　　零售商业体系

　　商业中心

　　打造“一核、五心、多点”的总体空间布局，“一核”即区域级商业中心(商贸核心区)，“五心”即五个市级商业中心，“多点”即多个区级商业中心。

　　一核：三个区域级商业中心

　　服务于洛阳市及周边地市，具备一定的区域影响力，呈现超广域辐射特征。

　　●西工区商业中心

　　东起嘉豫门大街，西至涧河以东，南到滨河北路，北至唐宫路。形成两带(地铁沿线经济带、中轴线西工文旅产业示范带)、六圈(王府井新都汇商圈、建业百货楼商圈、升龙广场周边商圈、火车站商圈、洛神广场中央活力区商圈、居然之家商圈)的中心布局。打造全市规模最大、档次最高、业态最全、辐射能力最强的商业中心区。

　　规划建设大型购物中心2至3处，大中型综合超市4至5处，改造或新建商业街2条。

　　●涧西区商业中心

　　东起珠江路，西至浅井南路，南到丽春路，北至延安路。形成一带(南昌路商业带)、三圈(丹尼斯商圈、万达商圈、广州市场步行街商圈)的中心布局。打造辐射能力强的商业中心区。

　　规划建设大型购物中心3至4处，大中型综合超市4至5处，改造商业街1条。

　　●洛龙区商业中心

　　以展览路为轴线，西至通济街，东到关圣街，北至政和路，南到牡丹大道。形成一线(展览路为轴线)、六圈(关林商圈、宝龙商圈、正大国际、泉舜财富购物中心、康城迈凯龙、政和商圈)的中心布局。继续提高商业集聚度，突出商业形态与业态功能相结合。

　　规划新建大中型超市2处，大型专业店1处，改造商业街1条，便利店、专卖店等若干。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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