节目单来了！明晚《元宵奇妙游》再续“洛阳情缘”

记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，14日7点半，河南广播电视台2022《元宵奇妙游》将再续“洛阳情缘”，一起来看看节目中有哪些洛阳元素吧！

记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，14日7点半，河南广播电视台2022《元宵奇妙游》将再续“洛阳情缘”，一起来看看节目中有哪些洛阳元素吧！

今年的《元宵奇妙游》将在去年“奇妙游”系列“网剧+网综”等基础上，以创意概念片串联整场，通过“元”“宵”“灯”3个篇章，让观众感受“元”之始终的希望，“宵”时相逢的浪漫，“灯”映万象的家国情怀。

开场舞《元夕之约》由洛阳歌舞剧院演艺有限公司的舞者倾情奉献，洛阳舞者借此将为观众传递一种温暖而美好的情感。

舞蹈《五星出东方》的创作灵感来源于汉代织锦“五星出东方利中国”，舞者将身着精巧、考究的“盛世衣冠”，一展大汉气魄。作为东汉都城的洛阳，自古就是东西方人文交往中心，这个节目也自带些许“洛阳味儿”。

在整场13个节目中，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景点、洛邑古城等都将亮相。

好了，不过多剧透！明天18:30优酷、大象新闻客户端，19:30河南卫视，我们一起找寻《元宵奇妙游》中的洛阳元素吧！(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁)