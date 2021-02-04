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加大绿色化改造力度 助推高质量发展——访市人大代表刘宝山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 17:18

　　坚持绿色发展理念，大力实施“三大改造”，能有效激活转型发展新动能。市人大代表、洛阳中集凌宇汽车有限公司党委书记兼总经理刘宝山说，要不断加大绿色化改造力度，助推我市高质量发展。

　　刘宝山建议，企业要结合自身及行业特性、法律法规，高标准规划，高起点设计，制订具有前瞻性、适应长期发展的改造方案；政府要加大基金等金融支持，加大高端人才引进力度，借助第三方力量，科学、客观分析分类，制定与之匹配的帮扶政策，助推企业绿色化改造；产业联盟要为企业提供针对性服务，将“请进来”与“走出去”相结合，帮助企业探索适合自身的新发展模式，着力提升全产业链发展，推动形成以大型龙头企业带动核心配套企业协同发展的模式，以“抱团”发展提升产业“含绿量”、促进产业高质量发展，增强全市发展第一动力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 鲁博/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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