锚定“六个一” 打造老城沉浸式文旅目的地——访市人大代表赵书政

政府工作报告提出，要深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地。对此，市人大代表、老城区区长赵书政表示，下一步，老城区将锚定“六个一”发展目标，围绕“一城一花一谷一中轴一项目一基地”，以“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”，抢抓文旅文创产业发展新“风口”。

政府工作报告提出，要深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地。对此，市人大代表、老城区区长赵书政表示，下一步，老城区将锚定“六个一”发展目标，围绕“一城一花一谷一中轴一项目一基地”，以“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”，抢抓文旅文创产业发展新“风口”。

赵书政表示，老城区将加快重塑老城古都风貌，全面启动长夏门、建春门、府文庙、传统民居大院、丽景门、城隍庙等六大片区建设，重现“九街十八巷七十二胡同”城市肌理和历史文脉；通过重现“邙山晚眺”胜景、贯通隋唐洛阳城中轴线、联动开发宫城区周边“一街游千年”等项目，全面恢复古都历史中轴线气象；建设牡丹花卉博览交易中心，搭建特色种植、产品研发、观赏研学、展览交易、冷链物流、休闲旅游六大功能平台，打造全要素牡丹产业社区。此外，还将快速推进老城翠云谷乡村旅游示范带建设，依托优质文旅IP打造沉浸式体验项目，打造老城文旅企业总部基地，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰/文 鲁博/图）