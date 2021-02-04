关心关爱乡村教师 推动乡村教育良好发展——访市人大代表李琬君

“我市积极打造高质量教育体系，让我很受鼓舞也倍感期待。促进教育优质均衡发展，要更多关心关爱乡村教师。”市人大代表、洛宁县上戈镇初级中学校长李琬君说，乡村教育资源较为薄弱，乡村教师的工作环境相对封闭、艰苦，成长往往不尽如人意。
“我市积极打造高质量教育体系，让我很受鼓舞也倍感期待。促进教育优质均衡发展，要更多关心关爱乡村教师。”市人大代表、洛宁县上戈镇初级中学校长李琬君说，乡村教育资源较为薄弱，乡村教师的工作环境相对封闭、艰苦，成长往往不尽如人意。
“我市积极打造高质量教育体系，让我很受鼓舞也倍感期待。促进教育优质均衡发展，要更多关心关爱乡村教师。”市人大代表、洛宁县上戈镇初级中学校长李琬君说，乡村教育资源较为薄弱，乡村教师的工作环境相对封闭、艰苦，成长往往不尽如人意。
李琬君建议，要完善乡村教师培训体系，通过组织教师前往城市区开展交流、研学活动，不断开阔他们的眼界。让乡村教师走出乡村，亲身感受洛阳传统文化的无穷魅力，亲眼看到洛阳城市发展的现代化成果，不仅能够提升乡村教师的幸福感，还能对稳定乡村教师队伍起到积极作用，助力打造高质量教育体系、全面推进乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君/文 鲁博/图）
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