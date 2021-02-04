打好非遗文创牌 让青年更好感知洛阳——访市人大代表畅杨杨

如何让老的技艺出新，让青年爱上传统非遗技艺，是市人大代表、省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨未来的工作重点。

如何让老的技艺出新，让青年爱上传统非遗技艺，是市人大代表、省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨未来的工作重点。他表示，将把传统的非遗与时尚元素相结合，设计创作出生活中能用的、能穿的，令年轻人眼前一亮的非遗文创产品，助力叫响洛阳IP。

他建议，在文艺发展方面出台更多政策，鼓励扶持本地文艺创作力量，吸引外地青年文艺人才，来人、来智、来创意，进一步叫响洛阳IP。此外，要以洛阳市的青年之家为基点，开展周末、节假日的青年人感知非遗、品味洛阳的非遗沙龙，通过欣赏、体验、学习，让青年朋友深层次地感触到传统技艺的魅力，形成一项品牌化、持续性的洛阳青年交友文化娱乐方式，让青年更好感知洛阳，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰/文 鲁博/图）