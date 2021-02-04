陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选洛阳市政协副主席

2月13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议举行选举大会，陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选政协第十三届洛阳市委员会副主席；王夏晔、李强、陶烨当选政协第十三届洛阳市委员会常务委员。

政协副主席由左至右：宗国明、陈淑欣、张汉智、宗玉红 常委由左至右:陶烨、李强、王夏晔 2月13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议举行选举大会，陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选政协第十三届洛阳市委员会副主席；王夏晔、李强、陶烨当选政协第十三届洛阳市委员会常务委员。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞)