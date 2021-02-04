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洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 14:52

　　洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。洛阳自然资源和规划微信公众号陆续推出洛阳市高中设计方案联展方案。

　　洛阳市新建吉庆学校项目

　　位于伊滨区，东至柿园街，南至申明路，西至武屯街，北至吉庆路，总规划用地面积167亩，办学规模为3000名寄宿学生。

　　●推荐方案：以格网城市结构为框架、园林理念为策略，将传统园林与书院融合，形成“园中有院，院中有园”的空间布局。教学书院采用围院式布局，复合功能，设置分散式阅览空间和多种开放式交流空间。应对国家双碳政策，采用多种低碳技术，构建绿色健康校园。

　　如果您对该方案有好的意见和建议，可以点击下方卡片，进入洛阳自然资源和规划微信公众号对话框进行留言告诉我们。

　　对话框输入关键词“红山学校”“花园学校”“丰李学校”“中等职业学校”“杨湾学校”，即可查看相关学校设计方案。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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