2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛落幕 6支冠军队出炉【视频】

13日中午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛落幕。
13日中午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛落幕。
13日中午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛落幕。6个组别的冠军花落各家，各组别优秀队伍将代表洛阳征战2022年省长杯比赛。
【各组别冠军如下】
小学女子组冠军：东方三小
小学男子组冠军：瀍河一实小
初中女子组冠军：洛阳市东方二中
初中男子组冠军：洛阳市实验中学
高中女子组冠军：洛阳理工学院附中
高中男子组冠军：洛阳市第三中学
（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605