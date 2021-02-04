2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛落幕 6支冠军队出炉【视频】

13日中午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛落幕。 13日中午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛落幕。6个组别的冠军花落各家，各组别优秀队伍将代表洛阳征战2022年省长杯比赛。 【各组别冠军如下】 小学女子组冠军：东方三小 小学男子组冠军：瀍河一实小 初中女子组冠军：洛阳市东方二中 初中男子组冠军：洛阳市实验中学 高中女子组冠军：洛阳理工学院附中 高中男子组冠军：洛阳市第三中学 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）