参与城市文明活动，有机会赢“冰墩墩”啦！【视频】

13日，记者从洛阳市创建办、洛阳市文明办了解到，为助力洛阳创建全国文明典范城市营造更好的精神文化氛围，目前，“春节里的暖心瞬间”征集活动已经启动。在本月15日前，市民按活动相关要求参与活动就有机会获得由中国联通洛阳市分公司特约赞助的“冰墩墩”一个，快快动动手指行动吧！

13日，记者从洛阳市创建办、洛阳市文明办了解到，为助力洛阳创建全国文明典范城市营造更好的精神文化氛围，目前，“春节里的暖心瞬间”征集活动已经启动。在本月15日前，市民按活动相关要求参与活动就有机会获得由中国联通洛阳市分公司特约赞助的“冰墩墩”一个，快快动动手指行动吧！

活动主办方相关负责人介绍，该活动以“记录身边的暖心瞬间”为主题，市民可通过微视频、图文等形式参与投稿，与大家分享春节、元宵期间自己遇到的暖心事，或是身边的文明人文明事，共同营造欢乐喜悦的节日气氛。

该负责人表示，投稿内容可具体分为以下五个方面：

1.文明篇

从志愿者、志愿服务对象、广大群众等不同视角，捕捉和记录时代文明实践活动开展过程中的精彩瞬间、感人故事等，将温暖“配齐”！

2.年味篇

年味是一种具体而细微的美好，是高高悬起的大红灯笼、门口张贴的对联，是香喷喷的年夜饭与家人欢聚的幸福瞬间……节日期间，大家都捕捉到了哪些“年味”呢？分享手机相册里属于你的“年味”，开始虎年的第一波“年味秀”吧！