两会特写：“政府账本”不“高冷” 代表委员看得懂

12日上午，说起今年两会上印发的政府预算报告，与会代表委员纷纷点赞。

政府预算报告运用图表，更加清晰

“文字言简意赅，图表清晰可视化，让人眼前一亮啊。”

“今年的政府预算报告编得精细，让人看得明白。”

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12日上午，说起今年两会上印发的政府预算报告，与会代表委员纷纷点赞。

政府预算报告是历年两会审查的重点。然而，“高冷”的预算报告，尤其是政府性基金预算、国有资本经营预算、零基预算管理等大量财政领域的专业化术语和种类繁多的财政数据，让代表委员看起来有点费劲。

为了让“政府账本”看得懂，让代表委员更好地审查政府预算报告，今年两会，市财政局创新思路，首次以“文字+图表”的形式，编印了《数说图解洛阳2022政府预算报告》，对洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算草案进行摘要介绍。

记者打开这份报告看到，报告包含“财政与预算”“2021年预算执行情况”“2021年主要财政工作”“2022年预算草案情况和加强财政预算管理的主要措施”四个部分，分别阐述了财政工作是什么、2021年财政收支状况，以及主要完成了什么工作、2022年财政收入预期和重点支出方向。比如第一部分的财政与预算，详细介绍了财政与财政体制的概念等，这部分内容可以当作财政知识小词典，使财政领域专业化术语更加通俗易懂。再比如第四部分的2022年预算草案情况和加强财政预算管理的主要措施，我们经常说钱要花在刀刃上，钱怎么花？怎么平衡权重？怎么监管？都可以在这一部分找到答案。

值得一提的是，这份报告在第一部分财政工作要求中，详细列举了党的十九大对财税体制改革总体部署、省第十一次党代会和市第十二次党代会对财政工作的新部署，以及中央、省委、市委经济工作会议有关内容，让代表委员们对中央、省、市财政工作更加了解，与时俱进把握财政工作发展新方向，更好地依法履行审查监督职能。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王乐 马俊 文/图）