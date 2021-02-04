加快发展风口产业是重振洛阳辉煌必然选择——代表、委员热议大力发展风口产业

坚持产业为基，加快发展风口产业是重振洛阳辉煌的必然选择。

坚持产业为基，加快发展风口产业是重振洛阳辉煌的必然选择。

代表、委员们一致认为，洛阳具有较好的产业科研基础，发展风口产业正当其时，要抢抓风口机遇，锚定主攻方向，大力发展风口产业，加快推动洛阳产业发展换道领跑、跨越赶超。

风口产业，通常是指受国家政策转型、新技术突破或者社会生活新变化等影响，拥有巨大发展空间和赢利潜力，进入高速发展窗口期的产业。

市政协委员，市工信局党组书记、局长赵站伟表示，市工信局将坚持产业为基，认真落实产业发展“136”工作举措，以发展风口产业为主线，按照“前瞻30年”工作思路，聚焦装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物医药、数字经济等六大产业领域，谋划梳理新能源汽车、新型显示材料、机器人等13个风口领域，找准发展风口产业主攻方向，力争到2025年全市风口产业规模超8000亿元，助力万亿级全国先进制造业基地建设。

在抢抓风口机遇，实现跨越发展的奋斗过程中，既要坚持“关联转型”和“引进培育”双向发力，做强产业集群，又要坚持“专精特新”和“龙头引领”双轮驱动，扶持做大风口企业。

“依托重点产业链‘双长制’，大力实施产业集群发展行动，推动石油化工等优势产业向风口产业关联转型，能够使我市推动产业发展的‘风力’更足。”市政协委员、中国石化洛阳石化公司行政事务中心副经理乔海霞建议，结合推进洛阳石化百万吨乙烯项目，我市应尽快完成产业优化区划调整，不断拓展全市石化产业集聚区发展空间，确保更多乙烯后续产业链实现就地转化。