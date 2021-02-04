关于洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（摘要）

全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市一般公共预算收入年初预算合计410.6亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算15.8亿元，调整后收入预算为394.8亿元，实际完成397.9亿元，为调整预算的100.8%，同比增长4.8%(高于全省增速0.5个百分点)。年初支出预算合计604.3亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为715.6亿元，实际完成641.7亿元，为调整预算的89.7%，同比下降6.9%，主要是根据上级最新政策要求，列支方式由权责发生制调整为收付实现制影响。

关于洛阳市2021年预算执行情况

和2022年预算（草案）的报告（摘要）

——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

洛阳市财政局

一、2021年预算执行情况

(一)2021年预算收支情况

1.一般公共预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市一般公共预算收入年初预算合计410.6亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算15.8亿元，调整后收入预算为394.8亿元，实际完成397.9亿元，为调整预算的100.8%，同比增长4.8%(高于全省增速0.5个百分点)。年初支出预算合计604.3亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为715.6亿元，实际完成641.7亿元，为调整预算的89.7%，同比下降6.9%，主要是根据上级最新政策要求，列支方式由权责发生制调整为收付实现制影响。

(2)市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级一般公共预算收入年初预算为96.1亿元，执行中按程序调减收入预算8.5亿元，调整后收入预算为87.6亿元，实际完成89.7亿元，为调整预算的102.4%，同比下降1.1%。年初支出预算148亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为188.3亿元，实际完成174.9亿元，为调整预算的92.9%，同比增长14.6%。

2.政府性基金预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市政府性基金预算收入年初预算合计363.1亿元，执行中部分县区按程序调整收入预算0.6亿元，调整后收入预算为363.7亿元，实际完成263.2亿元，为预算的72.3%，同比下降18.5%。年初支出预算合计395.4亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为493.3亿元，实际完成297.5亿元，为调整预算的60.3%，同比下降19.5%。主要是全市国有土地使用权出让收入减收，安排的支出相应减少。

(2)市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级政府性基金预算收入年初预算为250.2亿元，实际完成166.6亿元，为预算的66.6%，同比下降23.6%。年初支出预算248亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为128.9亿元，实际完成110.7亿元，为调整预算的85.9%，同比下降19.1%。

3.国有资本经营预算

(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市国有资本经营预算收入年初预算合计4.6亿元，实际完成1.8亿元，为预算的39.7%，同比增长37.1%。年初支出预算合计4.2亿元，执行中调整为2.1亿元，实际完成1.3亿元，为调整预算的61.3%，同比增长61.9%。

(2)市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级国有资本经营预算收入年初预算为9280万元，实际完成9580万元，为预算的103.2%，同比增长15.9%。年初支出预算9280万元，执行中调整为6405万元，实际完成6405万元，为调整预算的100%，同比下降3.1%。

4.社会保险基金预算

市十五届人大四次会议批准的2021年全市社会保险基金预算收入年初预算160.6亿元，实际完成168.6亿元，为预算的105%，同比增长11.3%。年初支出预算153.2亿元，实际完成152.5亿元，为预算的99.5%，同比增长3%。