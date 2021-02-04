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关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 08:47

关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划
执行情况与2022年国民经济和社会发展
计划（草案）的报告（摘要）
——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上
洛阳市发展和改革委员会　　

　　一、2021年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2021年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，扎实推进“六稳”“六保”工作，紧抓促进中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设等重大机遇，统筹推进应对洪涝灾害、疫情防控等各项工作，经济社会发展保持稳定恢复态势，全市地区生产总值5447.1亿元、同比增长4.8%。

　　——经济运行总体平稳。坚持目标导向、问题导向、结果导向，强化指标深度分析和趋势研判，推动经济运行保持在合理区间。

　　——产业转型步伐加快。落实创新引领发展主战略，坚持制造业高质量发展主攻方向，加快建设全国先进制造业基地。

　　——动力活力显著增强。以深层次改革和高水平开放为目标，着力破解制约发展的问题瓶颈。

　　——城市功能不断完善。坚持扩容与提质并重，统筹基础设施建设和功能提升，加快打造聚合资源的平台城市。

　　——乡村振兴全面推进。创新提出“151”工作举措，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　——文旅融合加快发展。坚持创新引领，强化创意驱动，突出市场导向，着力塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌。

　　——生态质量明显改善。坚持生态优先、绿色发展，扎实推进“五大行动”，生态环境建设体系全面深化。

　　——民生福祉持续增进。深入践行以人民为中心的发展思想，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，121件民生实事顺利完成。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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