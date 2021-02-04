2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神作为总纲领、总指引、总遵循，高标准高质量开展党史学习教育，传承弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念，以思想观念大解放推动改革发展大突破，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，扎实做好“六稳”“六保”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。

政府工作报告（摘要）

——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

洛阳市人民政府代市长 徐衣显

一、2021年工作回顾

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神作为总纲领、总指引、总遵循，高标准高质量开展党史学习教育，传承弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念，以思想观念大解放推动改革发展大突破，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，扎实做好“六稳”“六保”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。

——综合实力稳中有“进”。

——产业结构稳中调“优”。

——质量效益稳中向“好”。

——人民生活稳中提“质”。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一)防汛抗疫实现双战双胜。

(二)经济运行保持总体平稳。

(三)创新引领促进转型升级。

(四)城市提质步伐持续加快。

(五)全面推进乡村振兴开局良好。

(六)改革开放全面持续深化。

(七)文旅文创深度融合发展。

(八)全域生态保护成效显著。

(九)民生保障力度持续加大。

二、2022年工作总体要求和主要目标

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神和市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力推动经济发展提质提速，主动防范化解各类风险隐患，促进社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

今年经济社会发展主要预期目标是：生产总值、人均GDP、全员劳动生产率增速均为7%，研发经费投入强度达到3.15%，规模以上工业增加值增长8%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总值保持稳定增长，一般公共预算收入增长6%，人均可支配收入与经济增长协调同步，常住人口城镇化率提高1.5个百分点，城镇新增就业9万人以上，高校毕业生留洛就业创业1万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，粮食产量达到50亿斤，单位GDP能耗强度与“十四五”控制目标统筹衔接，CPI涨幅3%左右。

做好今年政府工作，将着重把握好六个方面：一是必须坚持党的全面领导。二是必须坚持高质量发展主题。三是必须坚持走创新引领发展之路。四是必须坚持系统观念。五是必须坚持以人民为中心的发展思想。六是必须坚持有为政府和有效市场相结合。