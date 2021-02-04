洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

政府工作报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 08:39

　政府工作报告（摘要）
——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上
洛阳市人民政府代市长 徐衣显　

　　一、2021年工作回顾

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神作为总纲领、总指引、总遵循，高标准高质量开展党史学习教育，传承弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念，以思想观念大解放推动改革发展大突破，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，扎实做好“六稳”“六保”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。

　　——综合实力稳中有“进”。

　　——产业结构稳中调“优”。

　　——质量效益稳中向“好”。

　　——人民生活稳中提“质”。

　　一年来，我们主要做了以下工作：

　　(一)防汛抗疫实现双战双胜。

　　(二)经济运行保持总体平稳。

　　(三)创新引领促进转型升级。

　　(四)城市提质步伐持续加快。

　　(五)全面推进乡村振兴开局良好。

　　(六)改革开放全面持续深化。

　　(七)文旅文创深度融合发展。

　　(八)全域生态保护成效显著。

　　(九)民生保障力度持续加大。

　　二、2022年工作总体要求和主要目标

　　今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神和市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力推动经济发展提质提速，主动防范化解各类风险隐患，促进社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　今年经济社会发展主要预期目标是：生产总值、人均GDP、全员劳动生产率增速均为7%，研发经费投入强度达到3.15%，规模以上工业增加值增长8%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总值保持稳定增长，一般公共预算收入增长6%，人均可支配收入与经济增长协调同步，常住人口城镇化率提高1.5个百分点，城镇新增就业9万人以上，高校毕业生留洛就业创业1万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，粮食产量达到50亿斤，单位GDP能耗强度与“十四五”控制目标统筹衔接，CPI涨幅3%左右。

　　做好今年政府工作，将着重把握好六个方面：一是必须坚持党的全面领导。二是必须坚持高质量发展主题。三是必须坚持走创新引领发展之路。四是必须坚持系统观念。五是必须坚持以人民为中心的发展思想。六是必须坚持有为政府和有效市场相结合。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • “数”读洛阳市政府工作报告
  • 洛阳市政府工作报告提出今年全市经济...
  • 让更多科技人才在洛阳落地生根——访...
  • 洛阳市十五届人大五次会议开幕
  • 洛阳市政府工作报告e起读
  • 今天洛阳部分地区有小雨或零星小雨
  • 两会瞬间
  • 洛阳市第十五届人民代表大会第五次会...
  • 洛阳加强抗旱节水小麦育种研究 扛稳粮...
  • 中国人民政治协商会议第十三届洛阳市...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    初春风景美如画

    梅花争春

    自由的飞翔

    周公庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605