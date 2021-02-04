昨日下午，市人大常委会主任吴中阳到洛宁县代表团，与代表们共同审议政府工作报告，审查计划报告、预算报告。

因地制宜发挥比较优势

高质高效壮大县域经济

吴中阳参加洛宁县代表团审议

昨日下午，市人大常委会主任吴中阳到洛宁县代表团，与代表们共同审议政府工作报告，审查计划报告、预算报告。

审议时，郭爱和、曲焕平、柴少勇、亢小迪等代表围绕政府工作报告，就深化文旅融合发展、提升乡村运营水平、加快建成高速路网、完善基层卫生服务等提出意见和建议。大家纷纷表示，政府工作报告总结成绩客观全面、实事求是，谋划工作目标明确、措施有力，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”进一步明确了方法路径。

吴中阳指出，政府工作报告站位高远、创新务实、清新简约，深入贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署，具有很强的理论性、指导性和前瞻性，是一个鼓舞人心、催人奋进的好报告。下一步，洛宁县要坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕生态涵养区发展定位，因地制宜发挥比较优势，以产业振兴带动乡村全面振兴，促进农业增产、农民增收，真正把绿水青山变为金山银山。要坚持“项目为王”，高质量实施“三个一批”，以“功成不必在我”和“功成必定有我”的胸襟担当，抢抓机遇谋划项目，积极对接上级部门，争取更多项目进入国家和省大盘子。要全力营造一流营商环境，坚持问题导向、结果导向，找准影响营商环境症结所在，拿出针对性举措精准务实解决难题，不断激发市场主体活力、增强发展内生动力。要扩大乡贤群体范围，通过返乡创业、引导培育、招商引资等激活乡贤资源，争取各类资源要素加速向洛宁聚集，高质高效壮大县域经济。

张献宇参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)