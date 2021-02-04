昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁先后到市十五届人大五次会议栾川县代表团，市政协十三届五次会议共青团(青联)、妇联界别组，与代表委员共同审议讨论政府工作报告和其他报告。

坚持高质量发展主题

在融入新发展格局中展现担当作为

杨骁参加栾川县代表团和政协共青团（青联）、妇联界别组审议讨论

昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁先后到市十五届人大五次会议栾川县代表团，市政协十三届五次会议共青团(青联)、妇联界别组，与代表委员共同审议讨论政府工作报告和其他报告。

在栾川县代表团，赵莉、邱少武、牛鸿儒、支岳生等代表先后发言，针对乡村振兴、文旅融合、产业发展、优化营商环境等提出意见建议。在共青团(青联)、妇联界别组，裴娜娜、董艳萍、王海棠、张新红等委员围绕返乡创业、职业教育、招商引资等方面建言献策。

杨骁边听边记，不时与代表委员进行讨论交流。他指出，政府工作报告政治站位高、目标思路新、谋划工作实，对今年的工作安排任务明确、重点突出、举措务实，是一个坚定信心、明确方向、催人奋进的好报告。全市上下要以高度的责任感和使命感，坚持以创新引领发展，认真落实政府工作报告各项部署要求，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持高质量发展主题，找准定位、抢抓机遇、真抓实干，在融入新发展格局中展现担当作为。

杨骁指出，栾川县要以富民为目标，发挥好生态旅游的独特优势，让乡村振兴走在全市乃至全省前列；要依托现有产业，推动“五链”深度耦合，科学谋划产业发展方向，推动县域经济高质量发展。群团组织要充分认识做好新时代群团工作的重要意义，聚焦中心工作，找准工作的结合点、切入点、着力点，在乡村振兴、青年友好型城市建设等方面积极作为；要聚焦党政所需、群众所盼、群团能为作文章，当好党联系群众的桥梁，反映群众心声，帮助群众解决实际困难，把群众团结好、凝聚好，推动我市群团工作再上新台阶。

雷雪芹、曾丹梅等参加审议讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 申利超)