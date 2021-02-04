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徐衣显参加政协科技界别组讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 08:14

徐衣显在参加政协科技界别组讨论时强调
搭建创新平台壮大人才队伍激发创新活力
为坚定走好以创新引领发展之路献计献策　　

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显来到市政协十三届五次会议科技界别组，与政协委员一起讨论市政府工作报告，认真听取意见建议，共商共议政府工作，充分凝聚发展共识。

　　讨论中，政协委员们畅所欲言，一致认为政府工作报告立意深远、内容详实，是一份鼓舞人心、提振信心、凝聚民心的好报告。委员们围绕壮大创新人才队伍、加快培育创新型企业、走好创新引领发展之路等积极建言献策，体现了对洛阳高质量发展的热切期盼。

　　徐衣显与大家深入交流，对意见建议一一回应，充分肯定广大政协委员是全市的人才库和智囊团，为全市经济社会高质量发展贡献了重要力量，并代表市政府向广大政协委员表示感谢。

　　徐衣显指出，创新是引领发展的第一动力，要把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，坚定不移走好以创新引领发展之路，推动我市经济实力再上新台阶。他强调，一要发挥政协委员作用。充分用好智力、信息、社会等资源优势，做大做强自身事业的同时，引领更多优秀企业来洛投资、优质项目在洛落地、优秀人才在洛发展。二要更加突出科技创新。坚持产学研用结合，注重体制机制建设，强化技术创新、应用创新、模式创新，以科技创新引领产业升级，厚植发展优势。三要加快发展风口产业。深入研究、熟练掌握抓风口产业的思路办法，找准主攻方向，发挥特色优势，夯实产业基础，增强发展后劲，千方百计把风口产业做优做强。四要壮大创新人才队伍。坚持地校企共同发力，普惠性、激励性和奖励性措施相结合，厚植人才发展“沃土”，深化高校院所职务科技成果权属改革，打造青年双创空间，让更多科技人才在洛阳舒心工作、快乐生活，拥有更好更大发展空间。五要持续优化创新生态。高起点搭建创新平台，高标准打造创新载体，差异化制定支持政策，打通上下游产业链、形成价值链，激发企业创新活力，增强企业发展信心，建成创新共赢生态体系。

　　徐衣显最后表示，市政府将积极支持政协履行职能，认真吸纳政协委员意见建议，完善协商成果办理长效机制，不断畅通参政议政渠道。希望大家认真履职尽责、积极建言献策，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出新的更大贡献。

　　王敬林参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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