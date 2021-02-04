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徐衣显参加宜阳县代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 08:11

徐衣显在参加宜阳县代表团审议时强调
项目为王推动县域经济高质量发展
争当表率努力为全市大局多作贡献　　

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显来到所在的市十五届人大五次会议宜阳县代表团，与代表们一起审议政府工作报告，听取大家对报告和政府工作的意见建议。

　　审议现场，气氛热烈，发言踊跃，张丽娟、彭立、周长兴、李忠杰、张景波、张作帅等代表在发言时一致认为，政府工作报告政治站位高、大势把握准、工作思路清、推进措施实，符合中央精神、贯彻全省要求、落实市委部署、紧扣洛阳实际、顺应人民期待，是一个鼓舞人心、催人奋进的好报告。徐衣显认真听取发言，并就代表们提出的意见建议一一回应，要求有关部门按照“13710”工作机制系统梳理、认真解决。

　　听取发言后，徐衣显就代表们关心的问题与大家进行了交流，并紧扣报告内容、结合宜阳实际作了发言。他充分肯定了去年以来宜阳县在城乡规划建设、产业转型升级、重点项目建设、小流域综合治理等方面取得的成绩，保持了稳中向好的发展势头。他强调，宜阳县作为环都市区重点县，基础好、特色多、潜力大，要紧盯全年目标要求，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，争当县域经济高质量发展的排头兵。一是突出项目为王。常态化开展“万人助万企”，精准有效解决企业问题，突出抓好航空航天智创产业园、绿色铸造产业园、大张冷链物流及食品工业园等重点项目。以质量和实效为导向，围绕青年友好型城市建设，建立“以用为本”的市场化人才引育机制，完善“政府普惠+企业特惠”的评价激励机制，壮大人才队伍。二是加快转型升级。推动传统产业向风口产业转型升级，建设航空航天产业集群，组建轴承产业联盟，促进黄河同力水泥转型，打造产业新风口，壮大新材料、装配式建筑产业。创新文旅发展模式，实施好“宜阳不一样”区域文旅品牌战略，打造“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”的文旅项目、文创产品。三是聚力乡村振兴。以“三清两建”“三变改革”为抓手，坚持“一县一业”“一镇一特”“一村一品”思路，引进优质运营商，提高农业发展质效和乡村运营水平。四是筑牢生态底线。深入打好污染防治攻坚战，科学细化小流域综合治理方案，确保5月底前影响行洪安全的小流域“两清一护”工作全部完成，持续改善生态环境质量。五是提升能力作风。扎实推进“能力作风建设年”活动，深入开展解放思想大讨论，持续深化“三转三优”行动，在县域发展中更好发挥带头作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

　　安颖芳、吴志军等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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