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杨炳旭参加中共界别组讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 23:39

围绕重振洛阳辉煌建言资政
发挥政协优势凝聚强大力量
杨炳旭参加中共界别组讨论

　　12日下午，市政协主席杨炳旭来到政协第十三届洛阳市委员会第五次会议中共界别组，与委员们一同讨论政府工作报告和其他报告。

　　讨论现场气氛热烈，委员们发言踊跃。大家认为，政府工作报告总结成绩客观务实，分析形势精准深刻，工作部署重点突出，是一个符合实际、求实创新、凝聚力量的好报告。报告对今年的工作安排，既登高望远又脚踏实地，目标明确，措施有力，令人期待。

　　杨炳旭与大家一同讨论，他说，政府工作报告提出的目标任务切合实际，部署的工作措施务实管用，温暖民心、鼓舞人心、提振信心。他强调，政协委员要强化为国履职、为民尽责意识，坚定政治方向，胸怀“国之大者“，站位全局、对标对表、深谋远虑，为重振洛阳辉煌贡献智慧和力量。要全面提升履职能力，按照懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的要求，积极参加培训，强化专业学习，力争成为政协工作的行家里手。要提高建言资政水平，围绕中心大局，聚焦热点难点，发挥特长，务实建言，以提案工作提质增效推动各项工作再上台阶。要切实转变工作作风，发挥政协委员面向基层、贴近群众的优势，深入调查研究，广泛听取意见建议，为群众办实事、做好事、解难事，树立新时代政协委员新形象。

　　何伟、陈淑欣参加讨论。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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