市政协召开十三届三十四次主席会议

12日晚，市政协主席杨炳旭主持召开政协第十三届洛阳市委员会第三十四次主席会议。 12日晚，市政协主席杨炳旭主持召开政协第十三届洛阳市委员会第三十四次主席会议。 会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十三届洛阳市委员会第五次会议各项工作报告，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常委会工作报告的决议(草案)、市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报，决定将讨论情况向市政协十三届二十三次常委会议报告。 会议听取了各界别委员组审议政协第十三届洛阳市委员会第五次会议选举办法(草案)的情况汇报;酝酿讨论候选人名单(草案)，大会选举总监票、总计票等人员名单(草案)情况的汇报，决定将审议和酝酿讨论情况向市政协十三届二十三次常委会议报告。 会议听取了政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告(草案)，决定提请市政协十三届二十三次常委会议审议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺 通讯员 冯波）