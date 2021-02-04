市政协召开十三届二十三次常委会议

12日晚，市政协主席杨炳旭主持召开政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十三次会议。 12日晚，市政协主席杨炳旭主持召开政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十三次会议。 会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十三届洛阳市委员会第五次会议各项工作报告，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常委会工作报告的决议(草案)、市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报，并决定将上述草案提请全体委员大会审议。 会议听取了各界别委员组审议政协第十三届洛阳市委员会第五次会议选举办法(草案)的情况汇报;酝酿讨论候选人名单(草案)，大会选举总监票、总计票等人员名单(草案)情况的汇报，并决定将大会选举办法(草案)和选举总监票、总计票等人员名单(草案)提请全体委员大会审议通过后，进行选举。 会议听取了政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告(草案)，决定提请全体委员大会审议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺 通讯员 冯波）