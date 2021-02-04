发展特色种植产业 提升乡村运营水平——访市人大代表支岳生

“乡村想要快速发展，实现农民增收、百姓走上致富路，离不开支柱产业的推动。”市人大代表，栾川县秋扒乡白岩寺村支部书记、村委会主任支岳生说。 “乡村想要快速发展，实现农民增收、百姓走上致富路，离不开支柱产业的推动。”市人大代表，栾川县秋扒乡白岩寺村支部书记、村委会主任支岳生说。 支岳生介绍，秋扒乡大力发展香菇种植特色产业，年产量约340万斤；白岩寺村则以烟叶种植为主导产业，种植面积达650亩，去年收入达268万元。他建议要紧扣全市“151”发展布局，结合村落基本情况，找准定位，以特色种植产业为切入口，培育支柱产业；要全面提升乡村运营水平，引进培育一批优质乡村运营商，完善乡村运营导则，发挥乡村自然资源优势，推动康养、旅游等项目的开发，从而实现乡村全面振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君/文 鲁博/图）