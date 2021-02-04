提升宜居宜业水平 更好服务青年留住青年——访市人大代表张若依

“青年聚合度是区域竞争力的重要支柱，只有切实明确青年人想要什么，才能提升来洛青年的幸福感和获得感，引人才来洛聚洛、实干兴洛。”市人大代表、百香面业有限公司办公室主任张若依说，我市已把建设青年友好型城市放在了战略性位置，如何留住人才是需要共同探索解决的问题。

“青年聚合度是区域竞争力的重要支柱，只有切实明确青年人想要什么，才能提升来洛青年的幸福感和获得感，引人才来洛聚洛、实干兴洛。”市人大代表、百香面业有限公司办公室主任张若依说，我市已把建设青年友好型城市放在了战略性位置，如何留住人才是需要共同探索解决的问题。

张若依建议，要落实好城市提质“351”工作举措，高质量推进城市更新行动，全方位增强城市承载力、亲和力、感召力，通过打造平台型创新城市来提升宜居宜业水平，更好地服务青年、留住青年。她还建议，县区在相关政策上更加细化，根据自身优势深挖文化资源，深入高校开展乡情宣传，将人才吸引回来，助力洛阳高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君/文 鲁博/图）