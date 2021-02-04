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优秀！洛阳这个教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 22:24

　　12日，记者从河南科技大学获悉，教育部近日公布第二批“全国高校黄大年式教师团队”名单，河南科技大学“金属材料加工工程教师团队”榜上有名。

　　“时代楷模”黄大年，放弃了在英国优厚的待遇，怀着一腔爱国热情返回祖国，出任吉林大学地球探测科学与技术学院教授。八年时间，他带领团队在航空地球物理领域取得一系列成就。2017年1月8日，黄大年因病逝世，享年58岁。2017年，教育部启动“全国高校黄大年式教师团队”创建活动，旨在引导广大教师向黄大年同志学习，以团队建设形成长效机制，让崇敬典型、争做先进成为教育系统的常态。

　　河南科技大学金属材料加工工程教师团队紧密围绕新材料、装备制造产业重大需求和区域经济社会发展，以提高材料基础原创能力、突破高端金属材料制造加工领域瓶颈为愿景，长期致力于金属材料设计、制备、加工、应用研究，持续服务区域产业升级改造。目前，该团队已解决多项重点领域关键材料“卡脖子”难题，承担124项国家和省部级科研项目，主持获国家科技进步二等奖3项，获何梁何利基金科学与技术创新奖1项，成为国内金属材料及加工领域的重要人才中心和创新高地。

　　河南科技大学相关负责人表示，学校将持续加大教师团队建设力度，加快“双一流”大学创建步伐，更好地服务国家和社会。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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