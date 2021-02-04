推进“人人持证、技能洛阳”建设 推动劳务人员就业增收——访市人大代表郭刚利

推进“人人持证、技能洛阳”是持续增进民生福祉的有效举措。市人大代表、北京盈科洛阳律师事务所高级合伙人郭刚利说，要把这项工作摆在更加突出位置来抓，为实现高质量发展提供知识型、技能型、创新型劳动者大军。

推进“人人持证、技能洛阳”是持续增进民生福祉的有效举措。市人大代表、北京盈科洛阳律师事务所高级合伙人郭刚利说，要把这项工作摆在更加突出位置来抓，为实现高质量发展提供知识型、技能型、创新型劳动者大军。

郭刚利建议，以考证持证为引领，加强各类职业院校的实质性教育和培训，建立学员考评机制，加强对申请技能认证劳务人员的专业素质评价；发挥好企业在技能培训中的主体作用，着眼需求、挖掘潜力，落实好优惠补贴政策，提升企业开展技能培训积极性；强化人才储备和管理工作，建立专门人才库，搭建劳务人员、用工单位双向沟通桥梁，高效培养符合社会需求、对口专业的技能人才；提高就业信息发布的及时性和精准度，坚持技术变化和市场需求导向结合，提高用人单位与求职者的匹配度，推动劳务人员就业增收。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 鲁博/图）