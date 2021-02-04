推进医疗资源下沉 提升基层医疗服务能力——访市人大代表赵会霞

全方位全周期保障人民群众健康，是建设幸福洛阳、持续增进民生福祉的重要举措。市人大代表，汝阳县人民医院办公室主任、妇产科主任赵会霞说，我市要积极推进医疗资源下沉，有力提升基层医疗服务能力。 全方位全周期保障人民群众健康，是建设幸福洛阳、持续增进民生福祉的重要举措。市人大代表，汝阳县人民医院办公室主任、妇产科主任赵会霞说，我市要积极推进医疗资源下沉，有力提升基层医疗服务能力。 赵会霞建议，加强信息化建设，加大资金支持力度，推动县域建强五大资源共享中心，进一步优化资源配置和使用效率，促进医疗服务同质化；构建“县带乡、乡带村”医疗卫生服务体系，扎实推进紧密型县域医共体建设，对乡镇卫生院进行全面帮扶，提升医疗服务能力；对下沉医疗帮扶人员在职称评聘、评优、福利待遇等方面给予倾斜，提升医务人员积极性，真正实现“小病不出村、常见病在乡镇、大病不出县”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 鲁博/图）