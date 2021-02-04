发展婴幼儿照护服务 建设青年友好型城市——访市人大代表唐群辉

“建议大力发展0-3岁婴幼儿照护服务，解决青年养娃之忧，助力青年友好型城市建设。”市人大代表，洛阳幼儿师范学校高级讲师、语言教学部主任唐群辉十分关注青年友好型城市建设。

“建议大力发展0-3岁婴幼儿照护服务，解决青年养娃之忧，助力青年友好型城市建设。”市人大代表，洛阳幼儿师范学校高级讲师、语言教学部主任唐群辉十分关注青年友好型城市建设。 “建议大力发展0-3岁婴幼儿照护服务，解决青年养娃之忧，助力青年友好型城市建设。”市人大代表，洛阳幼儿师范学校高级讲师、语言教学部主任唐群辉十分关注青年友好型城市建设。 唐群辉建议，大力支持社会力量兴办普惠性照护机构，鼓励有条件的幼儿园开办照护服务，倡导机关企事业单位提供福利性照护服务，支持基层发展非营利性照护服务，鼓励开办家庭式照护服务等。同时，加大补贴力度，落实各项补贴措施；简化备案程序，进一步规范管理；加大对婴幼儿照护的宣传力度，加强专业技能培训，提高照护水平。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 鲁博/图）