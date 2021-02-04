抢抓文旅产业风口 打造特色夜经济品牌——访市政协委员周红军

“抢抓文旅产业发展新风口，加快重塑洛阳古都风貌，离不开夜经济的有力支撑。”市政协委员、民建洛阳市委直属总支主委、河南佳联网络工程有限公司总经理周红军说，要围绕“吃、行、游、玩、赏、买”等出台支持夜经济发展系列举措，开发城市夜游精品路线。 “抢抓文旅产业发展新风口，加快重塑洛阳古都风貌，离不开夜经济的有力支撑。”市政协委员、民建洛阳市委直属总支主委、河南佳联网络工程有限公司总经理周红军说，要围绕“吃、行、游、玩、赏、买”等出台支持夜经济发展系列举措，开发城市夜游精品路线。 去年上半年，洛阳曾位居全国夜游目的地第一名，成为最热夜游目的地。周红军认为，洛阳夜经济的发展取得了喜人的成绩，但还有进一步提升的空间。我市在夜经济的制度保障、人才培养、理论研究等方面，尚未形成体系。需要高起点统筹规划建设富有地方特色的夜经济集聚区和特色商圈，打造具有洛阳特色的夜经济品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）