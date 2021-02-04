让更多科技人才在洛阳落地生根——访市政协委员李延科

“青年友好型城市离不开聚才育才留才，而人才队伍的建设、引进，和人才生态环境、平台建设和激励机制等息息相关。”市政协委员、洛阳盛嘉新材料有限公司董事长李延科说。
“青年友好型城市离不开聚才育才留才，而人才队伍的建设、引进，和人才生态环境、平台建设和激励机制等息息相关。”市政协委员、洛阳盛嘉新材料有限公司董事长李延科说。
“青年友好型城市离不开聚才育才留才，而人才队伍的建设、引进，和人才生态环境、平台建设和激励机制等息息相关。”市政协委员、洛阳盛嘉新材料有限公司董事长李延科说。
我市对科技人才尤为重视，出台多项人才政策。李延科认为，科技人才生态环境包括硬环境和软环境，前者能让科技人才享受更高的购房、租房补贴等福利，后者则是营造鼓励创新、宽容失败的文化环境和氛围，吸引更多青年人才来洛。在平台建设方面，企业、高校和研究院所要加大研发、检测设备投入，同时配套政策和资金支持，推动深度合作交流。鼓励、支持和引导企业在薪酬和股权激励上大胆改革，构建充分体现知识、突出激励、重视创新等要素价值的评价机制，让更多科技人才在洛阳落地生根。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605