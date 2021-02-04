创新引领深化改革 加快构建现代职业教育体系——访市政协委员李聪辉

“以技能培训为抓手推进高质量就业，要加快构建现代职业教育体系，推动洛阳职业教育高质量发展。”市政协委员、民进洛阳市委会专职副主委李聪辉说，近年来，我市深入推进职业教育改革，办学层次、办学条件、办学水平和质量显著提高，但也存在办学结构不够合理、办学机制不够灵活等短板。

“以技能培训为抓手推进高质量就业，要加快构建现代职业教育体系，推动洛阳职业教育高质量发展。”市政协委员、民进洛阳市委会专职副主委李聪辉说，近年来，我市深入推进职业教育改革，办学层次、办学条件、办学水平和质量显著提高，但也存在办学结构不够合理、办学机制不够灵活等短板。

李聪辉建议，相关部门要统筹规划我市职业教育发展体系，加快发展本科、专科层次的职业院校；创新思路深化产教融合、校企合作，引导高职院校做好产教融合政策落实；统筹技能教育和德育教育，在初中开设“职业规划”校本课程。坚持以创新引领我市职业教育深化改革，努力打造全省职业教育创新发展的新高地。（洛报融媒记者 余子愚/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）