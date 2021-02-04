做好改革“后半篇文章” 助推高质量发展——访市政协委员裴娜娜

“随着洛阳副中心城市建设的不断加强，机构编制工作需要进一步解放思想，勇于创新，用高质量的机构编制工作助推洛阳高质量发展。”市政协委员、新安县委编办主任裴娜娜说。

“随着洛阳副中心城市建设的不断加强，机构编制工作需要进一步解放思想，勇于创新，用高质量的机构编制工作助推洛阳高质量发展。”市政协委员、新安县委编办主任裴娜娜说。

就高质量做好编制工作，裴娜娜认为，机构编制部门要坚持党的领导，立足职责定位，服务发展大局。她建议，要扎实做好党政机构改革的“后半篇文章”，坚持重塑性改革，构建更加优化协同高效的机构职能体系。要稳步推进事业单位重塑性改革，通过对事业单位进行重塑重构和功能再造，优化布局结构，强化公益属性，推动政事分开、事企分开、管办分离，持续激发事业单位发展活力。要优化机构编制资源配置，立足新发展阶段，统筹好各类编制资源，推动机构编制资源向重大战略、中心工作、民心工程倾斜，服务保障人才强市战略，建设青年友好型城市。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）