引入优质运营主体 为乡村振兴添活力——访市人大代表董丽丽

“作为从事乡村振兴领域工作的代表，我深感振奋，备受鼓舞。”市人大代表、洛阳兄弟连国防军事教育主题营地研学部主任董丽丽表示，政府工作报告对乡村振兴着墨甚多，特别提到要全面提升乡村运营水平，引进培育一批优质乡村运营商，完善乡村运营导则，为乡村振兴注入更多动力和活力。

“作为从事乡村振兴领域工作的代表，我深感振奋，备受鼓舞。”市人大代表、洛阳兄弟连国防军事教育主题营地研学部主任董丽丽表示，政府工作报告对乡村振兴着墨甚多，特别提到要全面提升乡村运营水平，引进培育一批优质乡村运营商，完善乡村运营导则，为乡村振兴注入更多动力和活力。

董丽丽表示，下一步，他们将加大投入，运用市场化手段和力量来盘活用好乡村资源，发展壮大特色产业，因势利导，通过特色研学教育产业来布局建设一批高科技农业、休闲农业、文化旅游、民宿等特色产业，大力促进农业转型、农民增收和农村振兴，加快走出一条城乡协同发展的新路径。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 鲁博/图）