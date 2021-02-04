推动制造业高质量发展 支持民营企业做优做强——访市政协委员郭松涛

“制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，也是洛阳的‘当家产业’。”市政协委员、洛阳市大资塑业有限公司董事长郭松涛表示，洛阳要更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。
“制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，也是洛阳的‘当家产业’。”市政协委员、洛阳市大资塑业有限公司董事长郭松涛表示，洛阳要更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。
“制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，也是洛阳的‘当家产业’。”市政协委员、洛阳市大资塑业有限公司董事长郭松涛表示，洛阳要更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。
郭松涛建议，应立足洛阳现有产业基础，促进产业集群的整合与优化，形成融合发展，着力培育新的产业集群，提高整体资源配置与利用效率；以科技创新为核心促进新旧发展动能的转换，不断完善科技研发体系、转化体系、服务体系，推动产学研深度融合，把创新真正落实到产业上；强化战略性新兴产业和高新技术产业对产业结构优化的引领作用；开展民营企业培育行动，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的民营企业，加强重点扶持培育，支持民营企业做优做强。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
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