突出古都特色 做好文旅融合文章——访市政协委员付会斌

“文旅融合发展，就是要有看头、有玩头、有说头、有享头。”市政协委员、河南致旭建设工程有限公司董事长付会斌说，洛阳做好文旅融合文章，应充分发掘厚重的历史文化资源，把文旅资源优势更好转化为发展优势。

“文旅融合发展，就是要有看头、有玩头、有说头、有享头。”市政协委员、河南致旭建设工程有限公司董事长付会斌说，洛阳做好文旅融合文章，应充分发掘厚重的历史文化资源，把文旅资源优势更好转化为发展优势。

付会斌建议，应突出古都特色，统筹历史文化资源、非物质文化遗产、工业遗产、乡村旅游资源等，把洛阳元素融入餐饮、住宿、公共服务等文旅消费的方方面面，形成特有的文化旅游氛围；通过特色活动培育新的文旅消费增长点，增强产品竞争力，培育研学旅游、考古旅游等沉浸式文旅新业态；打造一批高质量的文旅精品，力求特色多元化、展示多样化、服务精细化，通过提升洛阳文旅产品的故事性、艺术性、创意性，叫响洛阳IP。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）