十个方面！洛阳2022年重点工作明确

2022年2月12日，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议隆重开幕。洛阳市政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，全面擘画洛阳2022年发展蓝图。蓝图绘就、重在落实，使命在肩、贵在担当。2022年，我市将重点抓好以下十个方面任务：

2022年2月12日，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议隆重开幕。洛阳市政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，全面擘画洛阳2022年发展蓝图。蓝图绘就、重在落实，使命在肩、贵在担当。2022年，我市将重点抓好以下十个方面任务：