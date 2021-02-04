今天洛阳部分地区有小雨或零星小雨

今天，多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，山区有雨夹雪或小雪，偏东风2级到3级。

今天是农历正月十二，六九的第九天。明天进入七九，“七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走”，温暖的春天离我们又近了一步。

《吕氏春秋》中记载：“孟春之月鸿雁北，孟秋之月鸿雁来。”这里的“孟春之月”是指农历正月，也就是说正月里，大雁就开始由南向北飞了。

河南省气象服务中心提醒，今明两天，我省黄河以南大部地区最高气温有所回升，而黄河以北大部地区最高气温下降；不过，到了15日，预计除了我省北部地区，其他地区的最高气温均在10℃以上。

双休日我省将迎来一轮弱雨雪天气过程。今天，我省黄河以南大部地区都会出现小雨天气，山区还会有雨夹雪或小雪，不过周日降雨逐渐收尾。气温方面，虽然天气渐暖，但正值冬春交替之际，未来几天气温还是起起伏伏，提醒大家外出时注意保暖。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，预计：今天，多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，山区有雨夹雪或小雪，偏东风2级到3级，气温-1℃到8℃；明天，多云间晴天，偏东风2级到3级，气温-1℃到10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）