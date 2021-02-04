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责任与担当深深烙在王珊珊心里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 09:54
王珊珊振臂高呼 （新华社发）

　　“中国女足展示了自己的钢铁意志。王珊珊通过球队晋级之路上每场比赛的关键进球，证明了自己对中国队至关重要的价值，她是当之无愧的最佳球员。”近日，国际足联在官方网站上发布了女足亚洲杯总结，字里行间透露着对王珊珊的高度赞赏。

　　球迷印象中的王珊珊，一直是锋线尖刀。她曾在单赛季踢进38球，勇夺女超联赛最佳射手，也曾在亚运会上单场比赛的37分钟内踢进9球，是目前国家队中进球最多的前锋。本届女足亚洲杯前3场比赛，她踢进5球，仅落后澳大利亚选手2球，在对手爆冷被淘汰后，她成为金靴奖的有力竞争者。

　　令人意外的是，在半决赛和决赛上，王珊珊按照主教练水庆霞的安排，司职中后卫，扛起中国队的防守重任。

　　此举实属无奈。中国女足去年折戟东京奥运会，就是因为后防不稳。为了应对技术出色、速度快的日本队和韩国队，水庆霞把前锋出身的王珊珊摆在后卫线上，希望充分发挥她技术、意识和速度上的优势，遏制对手的进攻。

　　从攻坚利器变身后场“清道夫”，干起球迷眼中的“脏活累活”，王珊珊甘之如饴。在她心中，球队利益和国家荣誉高于一切。

　　“足球是一项团体项目，需要每个队员齐心协力。王珊珊能取得今天的成绩，离不开父亲对她的严格要求。”王珊珊的启蒙教练耿宏杰说。

　　多年来，王珊珊的父亲王瑞金在女儿面前总是扮演着严父角色，夸奖少、“挑刺儿”多。作为老球迷，比赛结束后，王瑞金总会给女儿打电话复盘，针对每一处细节进行分析，哪里出现了失误，怎么才能踢得更好……更会主动联系王珊珊的每个教练：“如果??我姑娘不好好踢球，就踢她屁股，俺绝不护短。”

　　就这样，在父亲的严格要求和自身努力之下，责任与担当深深烙在了王珊珊心里，这成了很多球迷津津乐道的优点。

　　“有情有义有担当。作为一名老队员，她对球队的忠诚令人钦佩。”天津退休教授王晓龙是个老球迷，常年关注中国女足。2017年，王珊珊效力十几年的天津汇森女足解散，她不得不离开天津加盟大连女足。

　　2019年，大连女足因资金紧张，发不出薪水，球员纷纷转会。王珊珊不要薪水，带着一群青年队的小球员踢完最后几轮联赛，直到球队彻底解散。此后，王珊珊转战武汉女足，帮助球队夺得联赛冠军。

　　可听说天津圣德女足成立，急需老队员后，王珊珊谢绝了武汉女足的高薪挽留，义无反顾重回天津。她拿着微薄的工资带领一批年轻人踢甲级联赛，一直坚持到现在，创造了现役国家队队长征战低级别联赛的奇观。

　　“她对球迷说，天津女足是她梦想开始的地方，在危难时刻伸出援手，是她义不容辞的责任。”对此，王晓龙非常感动。

　　多年来，王珊珊一直非常低调。本次亚洲杯夺冠后，在面对媒体时，她把成绩归于教练和集体。提及女足的未来，她表示，中国女足正面临新老交替，女足运动想要发展提高，需要更多人的关注和参与，在社会层面构建良好的足球文化，营造更好的足球氛围，促进良性发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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