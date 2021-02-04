洛阳加强抗旱节水小麦育种研究 扛稳粮食安全重任

日前，省科技厅发布河南省工程技术研究中心认定名单，由洛阳农林科学院申报的“河南省抗旱节水小麦育种工程技术研究中心”成功入选。

日前，省科技厅发布河南省工程技术研究中心认定名单，由洛阳农林科学院申报的“河南省抗旱节水小麦育种工程技术研究中心”成功入选。

“该中心的成功认定将为我市实现节水增效和旱作小麦的可持续发展再添新动力。”洛阳农林科学院小麦研究所副所长吴少辉介绍，该中心依托洛阳农林科学院，联合中国农业科学院作物科学研究所共同组建，开展抗旱分子标记育种技术研究，创制抗旱节水材料，选育抗旱节水性能过硬，适宜豫西地区、黄淮旱地麦区种植的小麦新品种。

“种子是农业的‘芯片’，良种是提高粮食产量的关键所在。”吴少辉说，洛阳位于黄土高原东南缘，十年九旱，其中旱地小麦耕种面积占小麦耕种总面积的七成以上，选育推广性能过硬的抗旱节水小麦新品种，不仅是农业增产的重要措施，还能有效解决洛阳麦区水资源高效利用的难题，落实“藏粮于地、藏粮于技”。洛阳农林科学院种质资源库库存小麦种质4400多份，是我国最大的抗旱节水小麦种质资源库。目前，由该院参与研发的“洛旱”系列小麦品种，已经成为全国重要的旱地小麦推广品种。其中，“洛旱22”2021年在河南省推广面积68万亩，是我省年推广面积最大的旱地小麦品种，已成为豫西旱地洛阳、三门峡的主导品种。

实施乡村振兴战略，要毫不放松抓好粮食生产。记者从市农业农村局了解到，2021年，全市粮食总产量超241万吨，夏粮产量122.56万吨，秋粮产量118.45万吨。截至目前，全市高标准农田建设总规模达267万亩。今年，我市将继续坚持“藏粮于地、藏粮于技”，扛稳粮食安全重任。

作为豫西旱作农业区，我市将集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田；抓好农田水利建设，全力推进水毁水利工程修复，科学谋划防灾减灾重大水利工程，统筹实施灌区续建配套工程，巩固提升农村供水保障水平。

今年，我市集中发布15项农业主推技术，补短板、强弱项、促协调，提升全市农业生产技术水平；抓好丘陵山地智慧农耕示范基地建设，加快提升智能化、机械化水平，促进丘陵山区农业生产集约化、规模化、产业化发展；抓好以谷子、鲜食玉米为主的特色农业新品种展示和高产优质技术示范推广基地建设。

在良种培育方面，目前，由洛阳农林科学院参与研发的“洛旱28”“洛旱33”“洛旱35”等抗旱小麦新品种，正在参加国家及河南省各级试验，将陆续通过审定。此外，该院研发的小麦单倍体加倍技术，有望将育种年限从6年缩短至2年到3年，大幅度提高育种效率，不断增强“洛字号”新品种、新技术的源头供给能力。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 王洁琼 王勇）