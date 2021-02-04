中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

中国人民政治协商会议第十三届

洛阳市委员会常务委员会关于市政协

十三届四次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

（2022年2月11日在政协第十三届洛阳市委员会第五次会议上）

一、2021年提案主要工作

(一)加强理论武装，提案工作站位更高。

(二)示范引领带动，提案工作格局更大。

(三)强化培训引导，提案建议质量更高。

(四)民主监督评议，提案办理成效更实。

(五)完善制度机制，提案工作基础更牢。

二、提案工作主要成效

市政协十三届四次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会坚持创新引领发展，积极通过提案建诤言、献良策，全年共提交提案572件，经审查立案463件。立案提案经78家承办单位认真办理和各方面的共同努力，已全部办结，见面率、答复率、满意率均为100%，委员普遍反映，提案办理质量较往年有明显提升。

(一)强化创新引领，助力经济高质量发展。提案者围绕制造业高质量发展、优化营商环境、构建良好创新生态等方面提出提案106件。市科技局完善创新政策，为科研机构和人员创新松绑减负，全市建成国家级创新平台(载体)95家、新型研发机构13家，研发投入连续三年位居全省首位，科技进步对经济增长贡献率达到63%。

(二)把握工作重心，助力乡村振兴战略实施。提案者围绕乡村振兴、农业高质量发展、巩固脱贫攻坚成果等方面提出提案32件。市农业农村局认真落实市委乡村振兴“151”工作部署，构建“2+7”政策体系，扎实推进“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革，夯实乡村振兴基础。

(三)坚持以人为本，助力民主法治建设。提案者围绕严格规范行政执法、解决法院执行难问题、加强普法宣传教育等方面提出提案47件。

(四)坚定文化自信，助力文旅文创融合发展。提案者围绕文旅融合发展、“东方博物馆之都”建设、红色文化资源整合等方面提出提案61件。

(五)关注社会民生，助力共建共治共享。提案者围绕城市治理现代化、教育均衡发展、社会保障服务等方面提出提案191件。市医保局在完成省定91家定点医疗机构测试任务基础上，又超额完成33家医疗机构的系统测试工作，实现都市圈内医保目录统一、医保便民服务政策一致、异地就医联网结算三级定点医疗机构全覆盖。

(六)建设生态文明，助力守护绿水青山。提案者围绕水土污染防治、沿黄生态保护、建设碳信用平台等方面提出提案26件。

三、2022年提案工作安排

今年是中共二十大召开之年，也是我市加快建强副中心、形成增长极的关键一年。市政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，认真落实市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议部署要求，紧扣经济社会民生大局资政建言、凝心聚力，努力开创政协提案工作新局面。

(一)坚持政治引领，把牢提案工作方向。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把准提案工作政治方向，明确提案工作履职担当，主动接受省政协提案委员会指导，加强与各民主党派、工商联、市委市政府督查部门沟通联系，学习先进地区提案工作经验，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿提案工作全过程，真正做到党委有号召、政协有行动、委员能担当。

(二)坚持围绕中心，聚焦提案工作重点。持续推进“提案质量提升行动”，开展提案知识培训，针对性地组织委员开展走访、学习、研讨、调研活动，增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，引导委员紧扣产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创、创新引领、社会民生等中心工作议政建言，确保建言有理有据、对策可行可用，做到提案工作与全市中心工作同频共振、同向发力。

(三)坚持健全机制，规范提案工作程序。与市委办公室、市政府办公室密切协作，高标准完成市政协十三届五次会议提案审查工作。按规定组织召开提案交办会议，督促承办单位落实办理责任、完善办理机制、主动沟通协商、按期高质量办结提案。按程序提请市委、市政府、市政协领导班子成员领办重点提案，集聚各方智慧和力量，进一步形成党委领导、政府支持、政协主动、社会参与的工作格局。

(四)坚持民主协商，提高提案工作水平。搭建协商平台，组织提案办前、办中、办后协商，努力实现“提、立、办、督”全环节民主协商。丰富协商形式，推动提案办理协商与专题协商、对口协商、界别协商、远程协商、视察调研、反映社情民意相衔接，促进协商成果转化落实。拓宽协商渠道，学习东莞市政协经验，对紧急提案“急事快办”，协商成果以《政协委员重要建议专报》形式报送市委市政府领导；吸纳重点企业、重点领域委员兼职提案委员会副主任，推动协商民主广泛多层制度化发展。

(五)坚持跟踪督办，增强提案工作实效。专题走访提案承办重点部门，推动承办单位开门办理、协商办理、统筹办理。加强催办督办，对办理不深不实、委员反馈不满意的提案，及时商请承办单位重新办理。探索建立重要提案跨年度跟踪督办机制，集中力量持续跟进、紧盯不放，直至办出成效。扎实开展提案办理督察暨重点提案办理民主评议，优化评先评优措施，激励政协委员提好提案、承办单位办好提案，切实把委员的智慧转化为促发展、惠民生的具体举措。