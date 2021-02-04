中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

刚刚过去的2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。让我们激情豪迈的是，伟大的中国共产党迎来百年华诞，中共十九届六中全会通过中国共产党第三个历史决议，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位；中华大地全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，第一个百年奋斗目标胜利实现，开启向着第二个百年奋斗目标进军的现代化强国建设新征程；有力应对百年变局和世纪疫情，实现了“十四五”高质量发展良好开局。

中国人民政治协商会议第十三届

洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

（2022年2月11日在政协第十三届洛阳市委员会第五次会议上）

杨炳旭

一、2021年工作回顾

刚刚过去的2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。让我们激情豪迈的是，伟大的中国共产党迎来百年华诞，中共十九届六中全会通过中国共产党第三个历史决议，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位；中华大地全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，第一个百年奋斗目标胜利实现，开启向着第二个百年奋斗目标进军的现代化强国建设新征程；有力应对百年变局和世纪疫情，实现了“十四五”高质量发展良好开局。

中共洛阳市委团结带领全市人民，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神和中央、省委各项决策部署，坚持抓总、抓重、抓要，坚持抓具体、抓深入、抓落实，统筹推进疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，统筹发展和安全，奋力完成改革发展稳定艰巨任务，“十四五”开局迈出高质量发展坚实步伐。

刚刚过去的2021年，也是我市政协工作提质增效、扎实推进的一年。中共洛阳市委高度重视政协工作，深入贯彻中央、省委政协工作会议精神，落实加强党对政协工作全面领导制度，市委常委会专题听取市政协党组工作汇报，研究审议市政协年度协商工作计划。江凌、徐衣显同志先后到市政协作专题调研，对做好新时代人民政协工作提出明确要求。在中共洛阳市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及视察河南的殷殷嘱托，充分发挥专门协商机构作用，围绕实现“十四五”良好开局忠实履行职能，为建强副中心、形成增长极作出了重要贡献。

回顾这一年，我们高举伟大旗帜，政治建设统领得到进一步加强。始终把政治建设作为根本性建设，牢牢把握政协工作正确政治方向。持续坚持把深化党的创新理论武装放在首位。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、中共十九届六中全会精神，完善学习研讨长效机制，严格落实“第一议题”制度，深化运用“五种学习方式”。持续坚持党对政协工作的全面领导。持续压实党建工作责任。

回顾这一年，我们坚守初心使命，推动党史学习教育扎实开展。多措并举学党史。学习研讨悟思想。响应号召办实事。特别是面对局部地区突如其来的特大暴雨洪灾和新冠肺炎疫情，动员全市政协组织和政协委员积极投身这两场硬仗，就防洪救灾、灾后重建、提高城乡防洪标准、疫情防控等积极建言献策、捐款捐物，展示了政协委员的为民情怀和责任担当。

回顾这一年，我们聚焦中心任务，全力服务“十四五”开局成效显著。坚持党委有号召政协有行动、党委有要求政协抓落实。积极服务重大国家战略实施。积极服务经济高质量发展。积极服务全面推进乡村振兴战略。积极服务文化旅游融合发展。积极服务民生改善。

回顾这一年，我们广泛凝聚共识，汇聚建强副中心强大合力。深化合作共事。促进团结联谊。强化开放交流。

回顾这一年，我们积极探索创新，政协基础工作质量明显提高。积极探索协商有效方式。将“互动式”协商融入各类履职活动，首次在专题议政性常委会设立回应式发言环节，健全全链条协商程序；加大网络议政、远程协商实践力度，首次实现市级“智慧政协”平台省市县政协三级联通运行，首次与平顶山市政协等“两市四县”联合开展跨市域远程协商，扩大协商开放度和参与面。推动政协协商与基层治理有效衔接。着力提升协商质量。

回顾这一年，我们不断强化自身建设，队伍素能得到显著增强。推动市县政协“两个薄弱”问题有效解决。发挥委员主体作用。制定《委员管理实施细则》，严格会议活动请销假和委员履职通报制度，健全委员约谈机制。强化机关服务保障。

各位委员，过去一年工作成绩的取得，最根本的在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是中共洛阳市委坚强领导和省政协有力指导的结果，离不开市人大常委会、市政府、洛阳军分区、市直机关部门和企事业单位及社会各界的大力支持，与历届老领导、老同志热情关心密不可分，是全市政协组织、政协各参加单位和广大政协委员团结奋斗的宝贵结晶。在此，我代表市政协常委会，向大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！

同时，我们也清醒地看到，工作中还存在一些问题和不足，主要是：理论武装不够深入，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想需持续加强；专门协商工作制度不够健全，制度化、规范化、程序化建设需进一步完善；凝聚共识创新不足，方法、渠道、载体需不断拓展；委员履职管理薄弱，质量需不断提升；协助督促提案办理单位纠正“重答复、轻办理”现象不到位；助推解决市县政协“两个薄弱”问题还需进一步深化。这些问题必须切实加以解决。