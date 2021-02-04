社论：勇担重振洛阳辉煌的历史重任——热烈祝贺市十五届人大五次会议开幕

今天，备受全市人民关注的市十五届人大五次会议隆重开幕了。肩负人民重托，迈着坚定步伐，来自全市各地、各条战线的人大代表齐聚一堂，共商洛阳发展大计，同绘洛阳出彩蓝图。我们谨向各位代表致以诚挚问候，对大会的召开表示热烈祝贺！

春回大地，万物竞发。

今天，备受全市人民关注的市十五届人大五次会议隆重开幕了。肩负人民重托，迈着坚定步伐，来自全市各地、各条战线的人大代表齐聚一堂，共商洛阳发展大计，同绘洛阳出彩蓝图。我们谨向各位代表致以诚挚问候，对大会的召开表示热烈祝贺！

这次大会，是在推动洛阳现代化建设全面起势的关键阶段召开的一次重要会议，是我市政治生活中的一件大事。开好这次大会，对于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省市党代会精神和市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神，动员全市人民勠力同心、接续奋斗，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌具有十分重要的意义。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。2021年是洛阳发展进程中极为关键、极不平凡的一年，市委团结带领全市上下深刻汲取百年党史蕴含的智慧和力量，科学描绘洛阳现代化建设宏伟蓝图，持续推动经济社会高质量发展，着力建设持久风清气正的政治生态，推动洛阳“十四五”发展实现了良好开局。特别是面对错综复杂的形势、艰巨繁重的任务、超出预期的困难，我们在扭住关键中精准发力，在克难攻坚中砥砺奋进，打好抗疫防汛“两场硬仗”，抓牢产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，纵深推进“万人助万企”“三个一批”项目建设等工作，聚焦“一老一小一青壮”扎实办好民生实事，以重点突破带动洛阳现代化建设迈出坚实步伐。

过去一年，我市各级人大及其常委会坚持站稳政治立场，履行政治责任，完善机制、搭建平台、强化保障，推动立法质量、监督实效、代表履职等工作水平不断提升；坚持围绕市委决策部署开展工作，密切同人民群众的联系，努力做到政治站位有高度、履行职责有热度、助推发展有力度、服务群众有温度；坚持加强自身建设，改进工作作风，强化能力提升，凝聚整体工作合力。在探索中前进，在担当中履职，在创新中发展，全市人大各项工作取得新进展新成效，为洛阳经济社会发展作出了积极贡献。

一个时代有一个时代的使命。置身新发展阶段，立足洛阳发展的基础、条件与定位，市第十二次党代会以前瞻30年的战略眼光，明确提出坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。重振洛阳辉煌，这是洛阳700多万人民的共同愿望，是省委对洛阳的期望和重托，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体行动，是我们这一代人必须肩负的历史重任。各位代表是全市人民选出来的，既要当好代言人，也应做好带头人，在重振洛阳辉煌的历史进程中强化“作为”意识、增强“能为”本领、找准“善为”路径，既履职尽责为洛阳发展贡献更多“金点子”，又立足岗位推动市委各项决策部署落地生根，更好展现新时代人大代表的风采。

“所当乘者势也，不可失者时也。”今年是党的二十大召开之年，是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年，开好这次大会使命光荣、责任重大。期待广大代表充分发挥来自人民、植根人民的优势，认真履职尽责，接地气、察民情、聚民智，同全市人民一道砥砺奋进，为重振洛阳辉煌作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预祝大会圆满成功！