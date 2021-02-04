关心科技人才培育、为青年友好型城市建设建言献策、为乡村振兴贡献智慧和力量……在市政协十三届五次会议开幕之前，12名政协委员走上“代表委员通道”，就市民关注的热点、焦点、难点问题，现场回答媒体记者提问。

两会期间，我市举行首场“代表委员通道”集中采访活动

传递两会声音 倾听委员心声

关心科技人才培育、为青年友好型城市建设建言献策、为乡村振兴贡献智慧和力量……在市政协十三届五次会议开幕之前，12名政协委员走上“代表委员通道”，就市民关注的热点、焦点、难点问题，现场回答媒体记者提问。

今年，我市两会首次开启“代表委员通道”集中采访活动，全市人民更快更直接地了解“两会”召开的情况及代表委员关注和讨论的问题，展现了代表委员风采，传递出我市开放自信的强力信号。

推动科研和资本紧密结合，助力科技创新能力提升

——市政协委员武晓军

如何更好地发挥洛阳科研院所优势资源，推动科技创新能力提升，是市政协委员、洛阳电光设备研究所研究员武晓军长期思考的问题。

“无论高空还是深海，‘洛阳元素’越来越多地出现在国家重大科技创新工程中。”武晓军介绍，“十三五”末，依托科研院所优势资源，洛阳已形成电子信息、装备制造、新材料等百亿级、千亿级产业集群，为洛阳经济社会发展作出了重大贡献。

去年，我市通过出台专项支持政策，健全完善“微成长、科升高、高企提升”梯次培育机制，造就了具有核心竞争力的创新型企业集群。目前，全市创新龙头企业达到20家、占全省20%，高新技术企业增至755家，国家科技型中小企业达到1880家。

武晓军表示，“十四五”期间，洛阳各科研院所更要应势而动、顺势而为，用活相关扶持政策，推动科研和资本紧密结合，推动更多的高素质人才来洛创业，为洛阳经济社会发展做出更大的贡献。

推进知识产权工作，让科技创新走上“快车道”

——市政协委员郭长君

我市在知识产权保护、运营方面还有哪些方面需要提升？面对记者提问，市政协委员、洛阳华和知识产权服务有限公司总经理郭长君结合所处行业，畅谈对知识产权的认识。

技术创新是企业乃至国家提高竞争力的重要手段，知识产权是保护智力成果的重要法律制度。“在科技快速发展的今天，成果一旦被仿造和复制，将给创新者造成巨大损失。”郭长君说，目前我市正坚持以创新引领发展，对自有知识产权的保护将会激励创新，并促进下一轮创新资金的流入，推动创新进入良性循环。

郭长君指出，近年来，我市积极探索“知识产权+”运营模式，推动知识产权更好服务经济发展和技术成果转化。下一步，要持续加强知识产权保护中心、运营平台人才队伍建设，支持驻洛高校加大知识产权专业人才培养力度，培育本地品牌服务机构，开展专利运营经验交流和共享活动，推动我市知识产权工作高质量推进。

推进人居环境改善，打造良好城市风貌

——市政协委员李松涛

当前，我市正创建国家生态文明建设示范市，成效如何？市政协委员，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛表示，生态环境和我们每个人都休戚相关，对于自然资源规划系统来说，全面落实习近平生态文明思想，扛牢责任是至为重要的。

近年，该局一手抓统筹规划，编制“十四五”生态修复规划，统筹山水林田湖草沙一体综合化治理，一手抓生态修复和保护工作，共修复了4.5万亩矿山。

提升城市功能也是重中之重。“未来，我们将推进城市功能的均衡化、高效化、特色化、社区化，让大家能够更快更好地享受公共服务。”李松涛说，目前该局已和相关单位就教育、医疗、中心城区的公共服务等专项规划进行了研究，推进城市整体功能的完善和提升。

李松涛表示，将以“十四五”生态修复规划为引领，统筹综合治理，抓好生态修复和保护工作。在城市风貌建设方面，将依托城市风貌设计导则对整个城市区域进行规划管控，注重文脉传承，着力构建古都风貌，打造独具特色的洛阳名片。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)