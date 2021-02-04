洛阳复工复产“新意”十足

人勤春来早，实干正当时。春节假期后，洛阳市全面吹响企业复工复产“冲锋号”，在热火朝天的繁忙景象中，处处涌动着“新意”。

人勤春来早，实干正当时。春节假期后，洛阳市全面吹响企业复工复产“冲锋号”，在热火朝天的繁忙景象中，处处涌动着“新意”。

新，来自新产品、新载体。

11日上午，在洛阳恒恩生物科技有限公司生产车间，各项生产有序推进，一根根装满粉红色液体的采样管，在自动设备控制下被打上标签，陆续经历装盒、密封、装箱等步骤，随后运向全国各地。

与此前产品相比，这批采样管显得“胖”了一些。

“因为它的能力更强了，这是我们最新研制的20合1混采检测采样管。”恒恩生物副总经理夏金磊自豪地说。通过该产品实现的20合1混采检测，能够大幅度提高检测效率，为战胜病毒赢得时间，更适用于大规模人群核酸筛查工作。

因率先在省内成功研发与批量生产该产品，恒恩生物顺利跻身工信部首批采购名录，并将企业自身检测能力提升一倍。今年1月，恒恩生物营收同比增长300%，为“开门红”奠定坚实基础。

洛阳市依托该企业组建的市医学体外诊断试剂技术重点实验室，目前也初具规模。下一步，恒恩生物将深入推进产学研协同，持续发挥创新平台作用，为我市抓住产业“风口”贡献力量。